Brand in NÖ: Zehnjähriger seilt sich aus Obergeschoß ab

Bei einem Brand in einem Haus in Wullersdorf (Bezirk Hollabrunn) am Mittwoch in den frühen Morgenstunden hat die Feuerwehr zwei Bewohner in Sicherheit gebracht. Zuvor hatte sich laut Polizei ein Zehnjähriger mit Leintüchern aus dem Obergeschoß abgeseilt. Die Feuerwehr rettete die Mutter und einen Achtjährigen unverletzt über eine Leiter. Zwei Katzen und ein Hund verendeten, eine Katze überlebte.

"Die Bewohnerin hat ein Knistern bemerkt und ist wach geworden", berichtete Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Die 32-Jährige bemerkte Rauch im Obergeschoß, weckte ihre Söhne und verständigte die Einsatzkräfte. Der Alarm ging kurz nach 3.00 Uhr ein, mehr als 60 Mitglieder von sechs Feuerwehren rückten in die Ortschaft Grund aus.

Der Zehnjährige befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf der Straße, zwei weitere Bewohner waren noch im Gebäude. Sie wurden ohne Blessuren in Sicherheit gebracht. Gleichzeitig suchte ein Atemschutztrupp nach den Haustieren der Familie. Eine Katze wurde lebend geborgen, zwei Katzen und ein Hund starben. Der Brand in der Küche konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Die Brandursache sollte im Laufe des Mittwochs ermittelt werden. Die Bewohner kamen vorübergehend bei einem Nachbarn unter.

