Zweijähriger Bub aus Holland irrt alleine durch Kaprun

In Kaprun (Pinzgau) ist am späten Dienstagnachmittag ein zweijähriger Bub verloren gegangen. Das Urlauberkind aus Holland irrte alleine durch den Ort und wurde nach einem Anruf von Passanten von Polizisten weinend und ohne Jacke aufgefunden. Von den Eltern oder allfälligen Begleitern fehlte jede Spur. Eine zufällig anwesende holländische Urlauberin nahm sich aber kurzerhand des Kleinkindes an.

Während die Frau und das Kind vorübergehend zur Polizeiinspektion gebracht wurden, machte sich eine Streife auf die Suche nach der Familie des Buben. Nach mehreren erfolglosen Befragungen von Passanten wurden die Beamten schließlich vor einem Chalet fündig. Ein holländischer Urlauber und Freund der Familie suchte bereits nach dem vermissten Kind.

Die Eltern des Zweijährigen selbst hatten die Abwesenheit ihres Sohnes laut Polizei noch gar nicht bemerkt. Durch ein Missverständnis hatten beide angenommen, jeweils der andere würde sich um den Buben kümmern. Letzten Endes konnten sie ihren Sohn unverletzt und wohlbehalten auf der Polizeidienststelle wieder in die Arme schließen.

