57-Jähriger soll Töchter und Enkel in NÖ sexuell missbraucht haben

Einem 57 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Mistelbach wird vorgeworfen, seine beiden damals unmündigen Töchter sowie seine zwei ebenfalls unmündigen Enkeltöchter sexuell missbraucht zu haben. Für die Enkel hatte der Mann die Obsorge inne, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Verdächtige wurde am 6. Februar festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Er war nicht geständig.

(APA)