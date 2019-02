Der Winter geht, der Frühling kommt

Vielleicht von beidem etwas: Für ein richtiges Wintergefühl ist es schon zu mild (vor allem im Westen des Landes), für richtig frühlingshaftes Wetter noch nicht warm genug.



Der Samstag gibt sich – zumindest im Osten – noch recht kühl (wenn auch strahlend sonnig), am Sonntag wird es schon wärmer, und spätestens Anfang kommender Woche besteht kein Zweifel mehr: Der Winter geht zu Ende und wird von frühlingshaftem Wetter mit deutlich zweistelligen Plusgraden abgelöst. Dank des (nächsten) Hochs („Frauke“) wird der Februar laut Wetterdienst Ubimet als einer der sonnigsten der vergangenen Jahrzehnte zu Ende gehen.



Das Gute an diesem Winter-Frühling-Übergang: Fast alles ist möglich. Die einen geben sich noch einmal wintersportlich und begeben sich, die Wiener Eislaufplätze sperren in Kürze, noch einmal aufs Eis – oder gleich auf die Skipisten, die nach Ende der Semesterferien angenehm leer sind. Andere planen einen ausgedehnten Warmwetter-Spaziergang, genießen in der Mittagssonne eine Melange im Freien – oder kaufen sich sogar schon das erste Eis der Saison.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2019)