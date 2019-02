Asyl öfter entzogen

Wien. Dass das Innenministerium bei Asyl-Aberkennungen Druck macht, zeigt nun die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Neos. Die Zahl der erstinstanzlichen Verfahren ging demnach von 161 im Jahr 2015 über 764 (2016) und 1476 (2017) auf 5438 im Vorjahr hinauf.

Wobei für das Jahr 2018 die Zahlen nur von Jänner bis November vorliegen. Allerdings: Tatsächlich aberkannt wurde der Asylstatus in deutlich weniger Fällen.

Nach Herkunftsland gereiht, wurden die meisten Aberkennungsverfahren gegen Menschen aus Afghanistan eingeleitet (1675 von Jänner bis November 2018), dahinter folgen die Russische Föderation (1116), Syrien (898) und der Irak (471). Über die Ursachen der Verfahrenseinleitung werde keine Statistik geführt, so Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in der Beantwortung der Anfrage. Die Zahl der tatsächlichen Aberkennungen durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) ist um einiges niedriger als die Zahl der eingeleiteten Verwaltungsverfahren zu diesem Thema. Im Vorjahr wurden (wieder nur bis Ende November) hier insgesamt 652 Fälle gezählt. In den Jahren davor waren es 325 (2017), 124 (2016) und 82 (2015).

Zwischen Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten werde in der Statistik nicht unterschieden, heißt es in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage. Bestätigt wird allerdings, dass das Erlangen der Volljährigkeit Auslöser für ein Aberkennungsverfahren sein kann, und zwar dann, wenn sich bei einem unbegleiteten Minderjährigen der subsidiäre Schutz auf dessen Minderjährigkeit gestützt hat. (red.)

