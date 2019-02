Rettet die Rehe! Oder den Wald vor ihnen?

Wer sind die wahren Tierfreunde und Naturschützer? Sind es die, die in den Wald gehen und Wildtiere füttern? Die, die sie erschießen? Die, die Wildtiere wild sein lassen – sie also sich selbst überlassen? Der Konflikt, wie mit Wildtieren umzugehen ist, hat Tradition, so lang wie der Konflikt zwischen Jägern, Förstern, Tierschützern. Aber diesen Winter hat er an Dynamik gewonnen – so, dass sogar Tierfreunde uneins sind, was richtig ist. Wer kann schon fordern, ein Reh, das bis zum Hals im Schnee steckt, im offenbar erbarmungswürdigen Zustand zu belassen und nicht zu füttern – auch wenn das üblicherweise Linie ist?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)