Boom bei den Jägern

Man nennt sie „grüne Matura“, weil die Jagdprüfung ähnlich schwer und umfangreich ist wie die Abschlussprüfung in der AHS. Man muss etwa 150 Stunden über vier bis sechs Monate in Theorie und Praxis investieren, muss sich mit rechtlichen Fragen auskennen, mit den Lebensgewohnheiten verschiedener Wildtiere, muss ein Gewehr in seine Einzelteile zerlegen und sogar Hunderassen erkennen und ihre Eigenschaften aufzählen können.



Trotzdem tun sich genau das immer mehr Menschen an, um eine Jagdkarte zu erlangen. 130.149 wurden laut Statistik Austria im vergangenen Jahr ausgestellt. 2014 waren es noch 119.360 Jagdkarten. Die Jagd ist nicht mehr nur ein Hobby der Oberschicht und der finanziellen Elite, sondern findet auch in der Mittelschicht immer mehr Anhänger.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)