Kuh-Urteil: Runder Tisch und viele offene Fragen

Es wird noch einige Zeit – und möglicherweise mehrere Instanzen – dauern, ehe ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, aber: Dass ein Tiroler Bauer erstinstanzlich 490.000 Euro an den Witwer und Sohn einer Touristin zahlen soll, die auf seiner Alm nach einer Attacke durch seine Kühe starb, hat die Bergbauern, sagt eine Sprecherin der Landwirtschaftskammer Tirol, „extrem verunsichert“.



Die österreichische Landwirtschaftskammer berichtet von „massenweisen Anrufen“ und erarbeitet gerade einen Katalog an Empfehlungen an die Bergbauern, wie sie sich vor ähnlichen Klagen schützen können. Wie diese Empfehlungen ausfallen können, ist offen.