Amtsleiter erstochen: Schubhaft wäre Neos zufolge möglich gewesen

Claudia Gamon ortet nach der tödlichen Messerattacke auf den Sozialamtsleiter in Dornbirn beim Innenministerium "massives Behördenversagen", das in anderen Fällen "nicht so zimperlich" sei, so die EU-Spitzenkandidatin der Neos.