Langläufer attackiert Hund und Herrchen

Ein Langläufer soll am Sonntag in Bad Gastein (Pongau) einen Hund und dessen Besitzer attackiert haben. Laut Polizei war der 54-jährige Pongauer auf einem Winterwanderweg mit dem Vierbeiner eines 43-jährigen Einheimischen kollidiert. Dann habe er mit seinem Skistock auf den Appenzeller Sennenhund und dessen Besitzer eingestochen. Der Bad Gasteiner wurde am rechten Oberschenkel leicht verletzt.

Der Hund überstand den Angriff ohne Verletzungen. Sein Brustgeschirr hat ihn vor einer Verwundung bewahrt. Der 54-Jährige wird nun wegen Körperverletzung und versuchter Tierquälerei angezeigt.

Zu dem Vorfall kam es gegen Mittag. Der 43-Jährige und eine 32-jährige Bekannte spazierten mit drei Hunden entlang des Naßfeldweges in Richtung Bockhartsee. Als der 54-Jährige mit drei anderen Langläufern den Weg hinabfuhr und mit dem Hund zusammengestoßen war, eilten die beiden Wanderer dem Mann zu Hilfe. Doch dieser beschimpfte die beiden und drohte polizeilichen Informationen zufolge mit dem Abstechen ihrer Hunde. Schließlich eskalierte die Situation mit den Attacken des Langläufers.

(APA)