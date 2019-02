Abbiegeassistent: Opposition ortet „Ausreden“

In der Debatte um Lkw-Abbiegeassistenten wächst die Kritik an Verkehrsminister Norbert Hofer. Auch Aufnahmen des LKW-Sicherheitsgipfels vorige Woche deuten darauf hin, dass Resultate dieses Gipfels bereits vorab feststanden. Die SPÖ will das Thema Abbiegeassistent ins Parlament bringen, die Neos in den Wiener Gemeinderat.