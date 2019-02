Seehofer gibt grünes Licht: "Dritte Spur" gegen Stau an Österreichs Grenze

Kilometerlange Staus auf der A1 und entnervte Anrainergemeinden bezeugen das Fiasko: Seit die Bayern die Grenze kontrollieren, seit Herbst 2015, ist die Lage am Autobahngrenzübergang Walserberg ein Dauerthema. Salzburg drängt deshalb auf eine dritte Abfertigungsspur am Grenzübergang – zwei für Pkw, eine zusätzliche für Lkw. Das soll den Verkehr flüssiger machen. Ein wenig zumindest. Die Bayern nickten den Plan ab. Nur die Zustimmung des deutschen Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU), gleichfalls ein Bayer, fehlte noch. Am Mittwoch eilte Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) deshalb nach Berlin zu Seehofer – und bekam, was er wollte: „Innenminister Seehofer hat die dritte Spur zugesagt“, hieß es nach dem Treffen gegenüber der „Presse“.

Es gebe auch schon konkrete Planungen dies- und jenseits der Grenze. Die Kontrollen an einer dritten Spur sollen im „Frühsommer“ starten. Das bedeutet zugleich, dass Seehofer wenig überraschend eine Verlängerung der Grenzkontrollen anstrebt. Denn bisher sind sie nur bis 11. Mai 2019 genehmigt. Und ohne Verlängerung bräuchte es ja auch keine dritte Spur.

Reduktion des Ausweichverkehrs

Vom neuen „Grenzmanagement“ erwartet sich Salzburg "große Erleichterungen" für Wirtschaft, Tourismus und Pendler – und eben eine Reduktion des Ausweichverkehrs. Ganz konkret soll die dritte Spur auf österreichischer Seite „ab einem Kilometer vor der Staatsgrenze hinter dem bestehenden Autobahnparkplatz Raststation Walserberg geführt werden. Hauptaufgabe dieser neuen Spur wird die Lastwagen-Abfertigung sein."

Die Zeit drängt im doppelten Sinn. Seehofer will die dritte Spur bis zur „Hauptreisezeit“ umsetzen, wenn wieder kilometerlange Staus drohen und möglicherweise auch bayerische Urlauber verärgern könnten. Auch Haslauer stand wohl unter Zeitdruck: Am 10. März sind in Salzburg Gemeinderatswahlen.

