Neuer Februar-Rekord: 23,7 Grad in Güssing

Am frühen Donnerstagnachmittag wurde der österreichische Temperaturrekord für den Monat Februar gebrochen: In Güssing im Burgenland wurden 23,7 Grad gemessen, wie der Wetterdienst Ubimet vermeldet. Der bisherige Temperaturrekord für den Februar war bei 23,6 Grad gelegen, gemessen 1960 in Bruck an der Mur (Steiermark).

