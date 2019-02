Neuer Februar-Rekord: 24,2 Grad in Güssing und Deutschlandsberg

Am Donnerstagnachmittag wurde der österreichische Temperaturrekord für den Monat Februar gebrochen: In Güssing (Burgenland) und Deutschlandsberg (Steiermark) wurden jeweils 24,2 Grad gemessen, wie der Wetterdienst Ubimet vermeldet. Bereits am frühen Nachmittag war der bisherige Rekord von 23,6 Grad, gemessen 1960 in Bruck an der Mur (Steiermark), in Güssing überschritten worden.

Doch nicht nur in den genannten Orten war es ungewöhnlich warm, bis auf Oberösterreich und Wien wurde in jedem Bundesland die 20-Grad-Marke geknackt. Zum Teil gab es auch neue Stationsrekorde (in Roter Schrift), berichtet Ubimet. Im Folgenden die Top-Werte der Bundesländer.

Steiermark:

Deutschlandsberg 24,2 Grad

Bad Radkersburg 23,0 Grad

Graz-Strassgang 22,9 Grad

Fürstenfeld 22,8 Grad

Graz-Universität 22,8 Grad

Burgenland

Güssing 24,2 Grad

Lutzmannsburg 22,8 Grad

Kleinzicken 22,5 Grad

Wörterberg 21,9 Grad

Minihof-Liebau 21,9 Grad

Kärnten:

Villach 21,9 Grad

Ferlach 21,0 Grad

Weitensfeld 20,6 Grad

Klagenfurt 20,5 Grad

Friesach 20,3 Grad

Tirol:

Innsbruck-Uni 21,5 Grad

Innsbruck Kranebitten 20,6 Grad

Haiming 20,1 Grad

Lienz 20,0 Grad

Jenbach 19,8 Grad

Vorarlberg:

Feldkirch 20,6 Grad

Dornbirn 19,8 Grad

Bludenz 19,1 Grad

Bregenz 18,3 Grad

Fraxern 18,0 Grad

Niederösterreich:

Aspang 20,4 Grad

Wiener Neustadt 20,2 Grad

Pottschach-Ternitz 20,2 Grad

Berndorf 20,2 Grad

Waidhofen an der Ybbs 20,0 Grad

Salzburg:

Salzburg-Freisaal 20,3 Grad

Golling 18,9 Grad

St. Veit (Pongau) 17,1 Grad

St. Johann (Pongau) 17,1 Grad

Lofer 16,8 Grad

Oberösterreich:

Weyer 19,3 Grad

Micheldorf 18,9 Grad

Altmünster 18,9 Grad

Schönau an der Enns 18,8 Grad

Kremsmünster 18,7 Grad

Wien:

Stammersdorf 19,2 Grad

Donaufeld 19,0 Grad

Hohe Warte 18,7 Grad

Innere Stadt 18,7 Grad

Mariabrunn 18,2 Grad

(Ubimet/Red.)