Große Differenz bei öffentlichem Verkehr

Wien. Wie kommt man in die nächste Stadt – und ist der Arbeitsplatz ohne eigenes Auto erreichbar? Die Antwort fällt je nach Region unterschiedlich aus, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) nun in einer Studie belegt.

Elf von 124 regionalen Zentren – Orte, die für die Region als Arbeits- oder Ausbildungsort Bedeutung haben – sind demnach nicht mit der Bahn erreichbar. Darunter etwa Ferlach, Güssing, Oberwart oder Zwettl. In vielen Bezirken mangelt es zudem an schulfreien Tagen an Angeboten.

46 Prozent der Bevölkerung Österreichs leben laut VCÖ in „peripheren Bezirken“, deren Bewohner fahren laut Daten des Verkehrsministeriums mit 11.580 Kilometer rund 2000 Kilometer pro Jahr mehr mit dem Auto als Bewohner zentraler Bezirke. In vielen Orten und Bezirken mangelt es an praktikablen Möglichkeiten, die nächste Stadt öffentlich zu erreichen.

Vorbild Schweiz

Der VCÖ fordert, ländliche Regionen an ein dichteres öffentliches Verkehrsnetz und häufigere Verbindungen anzubinden. Vorbild sei die Schweiz: Dort muss es aus und in alle Orte, in denen mehr als 300 Menschen wohnen oder arbeiten, mindestens zwölf Busverbindungen pro Tag geben. Für Österreich wurden laut VCÖ solche Standards 2014 definiert, aber nicht flächendeckend umgesetzt. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.03.2019)