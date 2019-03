Österreicher essen Krapfen am liebsten mit Marmelade

Die Österreicher bleiben in Sachen Faschingskrapfen traditionell: 77 Prozent essen das flaumige Germgebäck am liebsten mit Marmelade, hat das Linzer Meinungsforschungsinstitut spectra in einer Umfrage erhoben.

Von den 500 Personen über 15 Jahre, die telefonisch befragt wurden, bevorzugten nur 17 Prozent Vanillekrapfen. Schokoladekrapfen bevorzugen überhaupt nur vier Prozent. Sieben Prozent der Befragten gaben an, gar keine Krapfen zu essen.

Im Süden mehr Vanille und Schoko

Dabei zeigen sich allerdings deutliche Generationen- und auch regionale Unterschiede: Jüngere Naschkatzen sind viel experimentierfreudiger, und in den südlichen Bundesländer kommen wesentlich öfter Vanille- oder Schokokrapfen auf den Tisch als im Rest von Österreich.

Für die Zeit ab Aschermittwoch haben 43 Prozent "bestimmt nicht" vor, zu fasten, zwölf Prozent ganz sicher schon, 18 Prozent "eher" schon, 27 Prozent "eher nicht". Und noch etwas: Die Frauen erweisen sich in der Umfrage als das wesentlich fastenfreudigere Geschlecht.

(APA/red.)