Spektakuläre Karfreitagsallianz

Klagenfurt. Kärntens katholische Kirche als sehr speziell zu beschreiben trifft die Sache ziemlich genau. Nicht die seit Monaten (in Wahrheit seit Jahren) schwelende Causa um den dortigen früheren Bischof Alois Schwarz ist diesmal gemeint. Sondern eine bemerkenswerte Initiative des interimistischen Chefs der Diözese, Engelbert Guggenberger, zur Rettung des Karfreitags als Feiertag – nicht nur für seine evangelischen und altkatholischen Mitchristen.

Er hat – in bester ökumenischer Tradition – mit Superintendent Manfred Sauer eine Erklärung verfasst, die seit Tagen Unterschriften gegen das Streichen des Karfreitags als Feiertag für Evangelische und Altkatholiken sammelt. Darin wird an die Bundesregierung appelliert, den Karfreitag zu einem Feiertag für alle zu machen. Jetzt der Clou: Im Gegensatz zur katholischen Bischofskonferenz, die einen Tausch von Feiertagen dezidiert ablehnte und einen zusätzlichen Feiertag forderte, bietet der katholische Kärntner Interimsleiter genau das an – und stellt den Pfingstmontag zur Disposition. Dieser ist als Feiertag weder im Konkordat verankert, dem Völkerrechtsvertrag zwischen Republik Österreich und Heiligem Stuhl, noch ist er katholischerseits ein „gebotener Feiertag“, an dem ein Messbesuch Pflicht sein sollte.

„Wir bedauern, dass . . .“

In der katholisch-evangelischen Erklärung aus Kärnten, die am Freitag veröffentlicht wurde, heißt es: „Wir sind der Überzeugung, dass der Karfreitag als gemeinsamer Feiertag für alle in einem Land, das mehrheitlich christlich und in vielen Bereichen vom Christentum geprägt ist, mehr als angemessen ist.“ Und: „Der Karfreitag ist für die evangelische und die katholische Kirche als fester Bestandteil des Osterfests von ganz zentraler Bedeutung. Wir bedauern, dass in der bisherigen Diskussion zum Karfreitag als Feiertag für alle fast ausschließlich wirtschaftliche Argumente ins Treffen geführt werden.“

Gleichzeitig kündigt die evangelische Hilfsorganisation Diakonie an, allen Angestellten am Karfreitag freizugeben. (d. n.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2019)