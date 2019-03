Das Leiden der Staatsanwälte

Mittlerweile ist es mehr als das dauernde Jammern der Standesvertreter über die Personalnot in der Justiz. Es geht richtig an die Substanz. Österreichs Staatsanwaltschaften sind unterbesetzt. So manches Strafverfahren dauert dementsprechend lang. Wie erst am Freitag bekannt wurde, liegen nun in der Bawag/Refco-Affäre Anklagen vor. Satte 13 Jahre nach Platzen der Affäre.



Auch das nichtrichterliche Personal ächzt unter dem Druck. Bis 2021 sollen hier, laufend seit 2018, nicht weniger als 525 Planstellen eingespart werden. Der Stand soll sich 2021 bei genau 11.550 Planstellen einpendeln. Ein Gutteil dieser Planstellen entfällt auf die Kanzleikräfte. Gemeint sind jene Justizmitarbeiter, die den Richtern und Staatsanwälten zuarbeiten und so das „Werkl“ am Laufen halten. Mittlerweile ist die Unterbesetzung in den Backoffices in der Praxis angekommen. Beispiel eins handelt im Straflandesgericht Wien.Was dem Richter vorbehalten ist, tut vorigen Montag die Schriftführerin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2019)