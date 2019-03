20 Grad und Südföhn: Die Woche wird windig

Wien. Ein Tief namens Bennet sorgt in Österreich für eine recht turbulente und windige Woche. Mit dem März hat der meteorologische Frühling begonnen, was sich zu Wochenbeginn deutlich in den Temperaturen widerspiegelt. Die Woche beginnt fast überall sonnig, im Westen bereits mit kräftigem Südföhn.

Vor allem im Osten des Landes wird es sehr mild und frühlingshaft: „Von der südlichen Steiermark über das Burgenland bis ins südliche Wiener Becken sind bis zu 21 Grad zu erwarten“, sagt Ubimet-Chef Manfred Spatzierer. „Auch sonst wird es nochmals sehr mild“, ehe ab Montagnachmittag die Kaltfront von Tief Bennet mit Sturm für Abkühlung sorgt.

Im Zuge der Kaltfront geht der Föhn zu Ende, dafür kommt stürmischer Westwind auf. „Im Donauraum und am östlichen Alpenrand treten Sturmböen um die 80 km/h auf“, sagt Spatzierer.

Der Dienstag beginnt zwar recht freundlich und sonnig, allerdings ist im Lauf des Tages mit dichten Wolken und einigen Schauern zu rechnen. Womit der Faschingsdienstag an manchen Orten zwischen Oberösterreich und dem Burgenland zu einem stürmischen, verregneten Tag werden dürfte – und das turbulente Wetter dem einen oder anderen Faschingsumzug in die Quere kommen könnte. „Von Oberösterreich über Wien bis ins Nordburgenland sind tagsüber immer wieder stürmische Böen von 70 km/h zu erwarten“, sagt Meteorologe Spatzierer. Es kühlt auch merklich ab: Die Höchstwerte liegen zwischen acht und 15 Grad.

Erst warm, dann kühl

Ab dem Aschermittwoch wird es dann wieder sonnig, ein Südföhn kommt (wieder) auf, der vor allem im Westen, von Vorarlberg bis Salzburg, stürmische Böen, aber auch milde Temperaturen um die 19 Grad bringt.

Auch der Donnerstag wird nach derzeitigen Prognosen recht frühlingshaft mit Temperaturen um die 20 Grad verlaufen, ehe am Freitag dann die nächste Kaltfront erwartet wird. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2019)