Felssturz und Murenabgang im Pinzgau

Ein Felssturz und ein Murenabgang haben sich am Sonntag im Pinzgau ereignet. In Bruck an der Glocknerstraße donnerten tonnenschwere Felsen gegen ein Haus. Es entstand erheblicher Sachschaden. Laut Experten bestand aber keine Gefahr für Menschen, es musste auch kein Gebäude evakuiert werden. Unterdessen blockierte eine Mure eine Fahrbahnhälfte der Dientner Landesstraße, berichtete die Polizei.

Das Gestein hatte sich oberhalb zweier Gebäude gelöst und prallte gegen ein ehemaliges Gasthaus. Die Freiwillige Feuerwehr, der Bürgermeister sowie der Katastrophenreferent der Bezirkshauptmannschaft Zell am See wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Ein Landesgeologe begutachtete den Felsabbruch. Dieser kam zum Entschluss, dass keine Gefahr mehr von der Abbruchstelle ausgehe.

Felssturz an der Glocknerstraße – APA (LPD SALZBURG)

Durch starke Schneeschmelze und der kleinräumigen Verklausung eines Baches löste sich auf die Dientner Landesstraße die Mure. Wieder wurde der Katastrophenreferent informiert. Der Verkehr wurde für die Aufräumarbeiten wechselseitig angehalten. Nach etwa eineinhalb Stunden waren die Schlammmassen beseitigt.

(APA)