14-Jähriger nach Straßenraub in Vorarlberg festgenommen

Nach einem Raub in Dornbirn ist ein 14-jähriger Bursche in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert worden. Der Jugendliche soll am vergangenen Donnerstag auf offener Straße einen 15-Jährigen unter der Androhung von Gewalt gezwungen haben, ihm seine Kopfhörer im Wert von 180 Euro zu übergeben. Anschließend ging der aus Götzis stammende 14-Jährige einfach weiter, teilte die Polizei mit.

Die beiden Heranwachsenden trafen in der Marktstraße aufeinander, nachdem der Tatverdächtige den 15-Jährigen zuvor in einem Einkaufszentrum beobachtet hatte. Die nachfolgenden Ermittlungen führten die Polizei rasch zu dem 14-Jährigen.

(APA)