Zwei Frauen bei Gerangel ums Wäschewaschen verletzt

Zwei Frauen haben am Montag in einer Gemeinschaftswaschküche eines Wohnhauses in Bad Gastein einen handfesten Streit um das Benutzungsrecht der Waschmaschinen ausgefochten. Die 52-Jährige und die 68-Jährige rissen sich an den Harren und schlugen aufeinander ein. Dabei wurde ein Wischmopp als Waffe verwendet und dadurch Brillen beschädigt.

Die beiden Österreicherinnen wurden bei dem Gerangel am Vormittag leicht verletzt. Laut Polizei werden sie wegen Körperverletzung angezeigt.

(APA)