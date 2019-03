Föhnsturm sorgt für Skiliftsperren in Vorarlberg

Ein Föhnsturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h hat am Montag in den Vorarlberger Bergen zur Sperre einiger Skiliftanlagen geführt. Im Skigebiet Silvretta Montafon (Bezirk Bludenz) standen am Nachmittag noch fünf Bahnen still, bestätigte Markus Büchel von Silvretta Montafon einen Bericht des ORF Vorarlberg.

Gesperrt waren etwa die Panoramabahn und die Hochjochbahn, insgesamt seien aber 31 Seilbahnen im Betrieb, so Büchel. Am späteren Nachmittag hatte sich der Wind zwar wieder gelegt, dafür schneite oder regnete es ausgiebig.

(APA)