17-Jähriger in Stadt Salzburg von sechs Jugendlichen überfallen

Ein 17-jähriger Salzburger ist am Montag in der Stadt Salzburg überfallen und beraubt worden. Er gab vor der Polizei an, dass ihn sechs Jugendliche um 15.10 Uhr in der Klessheimer Allee im Stadtteil Maxglan mit einem Messer bedrohten und ihn zur Herausgabe seiner Tasche nötigten, die er um den Bauch geschnallt hatte. Die Täter führten auch eine Schreckschusspistole mit.

In der geraubten Tasche des Opfer befanden sich laut Polizei eine Geldtasche mit einer Bankomatkarte und diverse Kleingegenständen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 100 Euro belaufen. Der 17-Jährige blieb offenbar unverletzt.

Zur Täterbeschreibung konnte das Opfer noch angeben, dass drei Jugendliche einen Dreitagesbart hatten, einer eine Kapuzenjacke beziehungsweise einen Kapuzenpullover trug und mehrere Jugendliche mit schwarzen Jogginghosen bekleidet waren. Nach der Tat konnten die Räuber in unbekannte Richtung entkommen. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen vorerst ohne Erfolg.

(APA)