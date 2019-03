Keine Papierfragebögen mehr: Moped-Prüfungen sind nun digital

Seit 1. März findet in Österreich eine digitale Mopedprüfung statt. Seit einer Woche gehören die bisherigen AM-Papierfragebögen der Vergangenheit an. Die ersten Moped-Kandidaten bewältigten erfolgreich das neue Multiple Choice-Prüfsystem mit neuen Fragen und modernen Bildern. Bereits 222 Fahrschulen sind im Echtsystem aktiv, mehrere Dutzend Prüfungen wurden bereits abgenommen.

Darüber informierte der Fachverbandes der Fahrschulen und des Allgemeinen Verkehrs in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Seit der Umstellung - Österreich war übrigens eines der letzten Länder in Europa mit analogem Prüfungsmodus - müssen 45 Fragen innerhalb einer Stunde am Bildschirm beantwortet werden. Bei der Prüfung wird sowohl grundlegendes als auch spezifisches Verkehrswissen für die Klasse AM abgefragt. Dabei liegt der Fokus auf aktuellen Unfallursachen und defensivem Fahrverhalten.

Auch eine Risikokompetenzausbildung wurde im Zuge der Moped-Reform Teil der Ausbildung. Bei dem neuen Online-Format erkennt das System auch automatisch, ob die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden - so darf der Prüfling frühestens zwei Monate vor seinem 15. Geburtstag mit der Ausbildung beginnen. Diese umfasst sechs Theorieeinheiten sowie acht Praxisstunden.

(APA)