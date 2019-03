Donauzentrum ab Montag wieder im Normalbetrieb

Das Wiener Donauzentrum wird am Montag (9.00 Uhr) wieder zur Gänze öffnen. Die zuständigen Behörden und Ziviltechnikern genehmigten nach einer erneuten Begehung am Sonntagnachmittag die reguläre Öffnung des vom Dachbrand betroffenen Bauteils 4. Das gab die Zentrums-Leitung am Sonntagabend bekannt.

Es bleiben lediglich einige wenige Geschäfte aufgrund von Wasserschäden vorerst geschlossen, erklärte Center Manager Anton Cech. "Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Besucher hat für uns oberste Priorität. Umso mehr freut es uns, dass wir bereits morgen Montag das gesamte Center regulär wieder öffnen können", sagte er in einer Aussendung.

Am Samstagmorgen war ein Feuer ausgebrochen. Bis in die Abendstunden war die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt.

Zuletzt waren in der Einkaufsmeile Umbauarbeiten im Bürotrakt über die Bühne gegangen. Am Samstag war vermutet worden, dass Schweißarbeiten das Feuer ausgelöst haben könnten. Schauer wollte das nicht ausschließen: „Ob Bauarbeiten mit dem Brand in Zusammenhang gestanden sind, müssen sich die Brandermittler anschauen.“ Die Feuerwehr, die in der Nacht auf Sonntag noch Kontrollmaßnahmen durchgeführt hatte, hat jedenfalls ihren Einsatz beendet. Schauer: „Es sind keine Einsatzkräfte mehr vor Ort.“

Der Brand war Samstagfrüh im Trakt des Einkaufszentrums an der Ecke Wagramer Straße/Siebeckstraße ausgebrochen. Es wurde Alarmstufe vier ausgelöst. Bei der Brandbekämpfung standen 27 Fahrzeuge und mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz.

(APA)