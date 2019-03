Sturmtief: Bahnstrecken unterbrochen, Feuerwehren im Dauereinsatz

Mit starken Orkanböen ist in der Nacht auf Montag das Sturmtief "Eberhard" über Österreich und Deutschland gezogen. Die ÖBB musste einige Nachtzüge in Deutschland annulieren. Wie die ÖBB auf ihrer Homepage mitteilte, fielen sechs Nachtzüge aus.

Auch in Oberösterreich und in Niederösterreich sind Bahnstrecken unterbrochen. Im Bundesland Salzburg gab es über 50 Feuereinsätze. Meist mussten umgestürzte Bäume entfernt werden. In der Stadt Salzburg fiel in Baum auf eine Obus-Leitung. In Oberösterreich waren 90 Feuerwehren mit über 1000 Personen im Einsatz. Auch dort ging es meist um umgestürzte Bäume.

Ausfälle auch an Flughäfen

In Deutschland starb ein Autofahrer, als ein entwurzelter Baum während der Fahrt auf sein Auto fiel. Für den 47-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei mitteilte.

Die Deutsche Bahn stoppte am Sonntagnachmittag im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen ihren Betrieb, mit weitreichenden Folgen für das ganze Land. Die Deutsche Bahn empfahl Reisenden im Fernverkehr, keine Reise mehr am Sonntag anzutreten. Auch an Flughäfen, etwa in Frankfurt am Main, kam es zu Ausfällen.

(APA/höll)