„Krähenfüße“:Spuren führen nach Österreich

St.Pölten. Nach einer Verfolgungsjagd vor einer Woche auf der bayerischen Autobahn A8 zwischen Bergen und Salzburg fahndet die deutsche Polizei auch in Österreich. Bei der Fahrt mit bis zu 250 km/h wurden aus dem Fluchtfahrzeug „Krähenfüße“ geworfen, die die Reifen von drei Polizeiautos beschädigten und damit stoppten. Am Grenzübergang Walserberg verlor die Polizei in der Nacht auf 6. März den Wagen, einen schwarzen oder dunkelgrauen Audi S6, aus den Augen. Dieser dürfte am Wochenende davor in St. Pölten-Hart ebenso gestohlen worden sein wie die Kennzeichen. Die Kripo Traunstein geht davon aus, dass der Wagen im Zusammenhang mit einem Einbruch in das Feuerwehrhaus Erlstätt steht. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0049 (0)861/98730. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2019)