Was die SPÖ bespricht

Wien. Die Wiener SPÖ unter der Führung von Bürgermeister Michael Ludwig begann am Donnerstag im burgenländischen Frauenkirchen hinter verschlossenen Türen mit ihrer jährlichen Klubtagung. Erst heute, Freitag, stehen medienöffentliche Referate der Stadträte und verschiedene Präsentationen auf dem Programm. Trotz der verschlossenen Türen drangen aber die Grundlinien bzw. Details der Tagung bereits am Donnerstag nach außen.

Ähnlich wie bei der Klausur am Kahlenberg im Vorjahr gab es keine Frontalvorträge der Stadträte. Vielmehr hielten diese jeweils ein Impulsreferat, auf dessen Basis Arbeitsgruppen Pläne, Strategien und Visionen erarbeiten sollen. Das Ziel: Alle Teilnehmer der Tagung sollen eingebunden werden und mitarbeiten, anstatt wie bei früheren Tagungen nur noch Wortmeldungen am Ende der Präsentation der Stadträte abzugeben.

Leuchtturmprojekte wie in der Vergangenheit, z. B. der Gratiskindergarten, eine neue Eventhalle und ein neues Krankenhaus, soll es nach „Presse“-Informationen heuer allerdings nicht geben – was offenbar den leeren Stadtkassen geschuldet ist. Vielmehr dürfte es um eine Ideensammlung gehen, z. B. um die Frage, wie der Wien-Bonus, den Ludwig als Wohnbaustadtrat einst eingeführt hat, auf weitere Bereiche der Stadt ausgeweitet wird. Bei diesem Wien-Bonus werden lang in Wien wohnende Menschen gegenüber neu Zuziehenden bevorzugt, beispielsweise beim Erhalt einer Sozialwohnung.

Gleichzeitig soll die Tagung nochmals das Signal aussenden, dass es keine Stadt der zwei Geschwindigkeiten mehr gibt, also die Innergürtelbezirke bei der Vergabe von Geld und Prestigeprojekten nicht mehr bevorzugt werden. „Alle Projekte, die kommen werden, werden gleich gut in allen Bezirken der Stadt einsetzbar sein“, war dazu aus SPÖ-Wien-Kreisen zu hören. (stu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.03.2019)