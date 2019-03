Lawinen: Suchaktion auf Tiroler Skipiste, Verschüttete in Salzburg

Ein Lawinenabgang im Tiroler Skigebiet Serfaus (Bezirk Landeck) hat am Freitagnachmittag eine Suchaktion ausgelöst. Ob Personen verschüttet wurden, war vorerst nicht bekannt, teilten die Bergbahnen mit. Die Lawine hatte sich gegen 13.45 Uhr gelöst und einen Teil der Königsleithe-Abfahrt verschüttet. Der Lawinenkegel wurde von 30 Mitarbeitern der Bergbahnen, der Skischule und der Bergrettung Serfaus abgesucht. Auch zwei Lawinenhunde waren im Einsatz.

Im Krimmler Achental im Salzburger Pinzgau hat hat unterdessen am Freitagnachmittag eine Lawine ersten Informationen des Roten Kreuz zufolge im Bereich des Tauernhauses vier Personen verschüttet. Offenbar konnten drei der Verunglückten geborgen werden oder sich selbst befreien. Sie waren ansprechbar. Eine weitere Person sei bewusstlos. Eine Bestätigung der Angaben stand zunächst noch aus. In den Hohen Tauern herrschte am Freitag aufgrund des Neuschnees und Windes Lawinenwarnstufe 3, also erhebliche Gefahr.

Bis zu 65 Zentimeter Neuschnee

In Westösterreich herrschte nach den ausgiebigen Niederschlägen und dem starken Wind seit Donnerstag am Freitag große Lawinengefahr. In Vorarlberg setzte der Lawinenwarndienst oberhalb von 1600 Metern die Stufe 4 (große Gefahr) an. Bereits einzelne Wintersportler sind bei dieser Warnstufe in der Lage, mit ihrer geringen Zusatzbelastung Lawinen auszulösen. Experte Bernhard Anwander warnte vor heiklen Bedingungen abseits der gesicherten Pisten.

Nachdem die Lawinengefahr am Vormittag noch als erheblich (Stufe 3) beurteilt worden war, stieg sie nach durchgehenden Niederschlägen am Vormittag ab Mittag markant an. Insbesondere Steilhänge, Geländekanten sowie eingewehte Rinnen und Mulden sin die größten Gefahrenstellen. Die frischen Triebschneeansammlungen seien sehr störanfällig, aus eingewehtem Steilgelände seien spontane Lawinenabgänge möglich, so der Experte.

Von Donnerstag bis Freitagmittag fielen in den Vorarlberger Bergen bis zu 65 Zentimeter Neuschnee. Mit einem Nachlassen der Niederschläge war bis Freitagabend nicht zu rechnen. Auf höher gelegenen Straßen war Winterausrüstung erforderlich.

Ähnliche Lage in Tirol

Auch in Tirol wurde für den heutigen Freitag große Lawinengefahr, also ebenfalls Stufe 4 der fünfteiligen Skala, erwartet. Neu- und Triebschnee können an allen Expositionen oberhalb von rund 1800 Metern leicht ausgelöst werden oder spontan abgleiten, teilte der Lawinenwarndienst am Donnerstag mit. Mittlere bis große spontane Lawinen seien möglich, hieß es.

Dies gelte besonders für sehr steile, windabgewandte Einzugsgebieten in hohen Lagen. Die Spitze der Lawinenaktivität wird voraussichtlich am Vormittag erreicht, warnten die Experten. Auch vor Gleitschneelawinen wurde gewarnt. Entsprechende Gefahrenstellen liegen an steilen Grashängen unterhalb von rund 2600 Metern.

(APA)