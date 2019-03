Versuchter Einbruch in Bankomat löst Brand aus

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag in Wiener Neustadt versucht, einen Bankomaten in einem Großmarkt aufzubrechen. Dabei brach ein Brand aus, der auch auf das Eingangsportal übergriff. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Eingangstür wurde stark beschädigt. Die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu dem Foyer verschafft.

Der Tatort wurde abgesperrt, die Ermittlungen der Polizei waren am Dienstagvormittag im Gange. Eine Fahndung verlief negativ. Allfällige Hinweise auf die Täter werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter Tel.: 059133-30-3333 erbeten.

(APA)