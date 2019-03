Versuchter Einbruch in Bankomat löst Brand aus

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag in Wiener Neustadt versucht, in einen Bankomaten in einem Einkaufsmarkt einzubrechen. Es entstand ein Brand im Foyer, der auch auf die Fassade des Gebäudes übergriff, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner einen "Kurier"-Bericht. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Eingangstür wurde stark beschädigt.

Der versuchte Einbruch in das Gerät im Eingangsbereich des Supermarktes fand laut Polizei gegen 2.20 Uhr statt. Die Feuerwehr Wiener Neustadt stand mit vier Mitgliedern rund eine Stunde lang im Einsatz. Der Tatort wurde abgesperrt, die Ermittlungen der Polizei waren am Dienstagvormittag im Gange.

(APA)