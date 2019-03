Die Glühbirne: Verboten, vermisst – noch immer da

Wien. In Währing ist die Zeit fast stehen geblieben – oder man kann ein wenig in ihr zurückreisen. Zumindest beim einst schwer umstrittenen Thema Glühbirne. 60er-, 100er-, 40er-Birnen, klar oder matt, Kerzenlampen, Tropfenlampen, die klassische Birne: Alles, was die EU verboten hat und der Licht-Nostalgiker begehrt, bei Elektro Ferber stapelt es sich im Keller und im ersten Stock. „350.000 Glühbirnen habe ich noch lagernd“, sagt Nicolas Zens, der Inhaber des Geschäfts in der Gentzgasse.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.03.2019)