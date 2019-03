Vermisster Schauspieler Matthias Messner in Niederösterreich tot aufgefunden

Der 42-jährige Schauspieler Matthias Messner, der im Raum Perchtoldsdorf in Niederösterreich vermisst war, ist am Mittwochabend leblos aufgefunden worden. Freunde hatten seinen Leichnam bei einer privaten Suchaktion entdeckt, berichtete der "Kurier". Er sei in einer Art Zelt gelegen. Laut Polizei gäbe es keine Anzeichen für Fremdeinwirken.

Messner war seit Sonntag spurlos verschwunden, nachdem er sich alleine zu einer Wanderung aufmachen wollte. Er hatte Schlüssel, Handy und Geldbörsel zurückgelassen. Am Montag erstatteten Verwandte schließlich Anzeige. Die Polizei suchte darauf mit Hubschraubern, Wärmebildkameras und Suchhunden nach dem Schauspieler. Erst mit der privaten Suchaktion am Mittwoch aber konnte der Leichnam gefunden werden. Messner hatte in Wien Schauspiel studiert und war hauptsächlich am Theater tätig. Bekannt war er außerdem aus der ZDF-Sendung "Rosenheim Cops". Auf Facebook riefen Freunde zu der Suchaktion auf.

(APA)