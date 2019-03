Duell um Salzburg: Zwei Kandidaten, zwei Welten

Salzburg. Eines steht fest: Einen Bürgermeister, dessen Charisma die Stadt überstrahlt, werden die Salzburger am Sonntag nicht erhalten. Weder Harald Preuner (ÖVP) noch Bernhard Auinger (SPÖ) ziehen die Menschen sofort in den Bann. Beide sind eher zurückhaltend, beide müssen nicht im Mittelpunkt stehen. Was eint, was trennt die beiden Kandidaten?

• Ausgangslage. Als die ÖVP am Sonntag vor einer Woche einen historischen Sieg einfuhr, blieb Preuner gelassen. Kein Jubelgeschrei, kein Seitenhieb gegen politische Gegner. Gefühlsausbrüche sind ihm fremd. Preuner weiß, in der Politik geht es einmal nach oben, einmal nach unten. Die Gelassenheit hat der Politikprofi als ewiger Zweiter der Stadtpolitik gelernt. Anders Herausforderer Auinger. Ihm fehlt diese Gelassenheit – kein Wunder. Er weiß, dass er 2017 den Bürgermeistersessel für die SPÖ verspielt hat und ihn zurückholen muss. Ein Druck, den er trotz aller auf Facebook & Co. inszenierten Lockerheit ausstrahlt und den die Wähler spüren. Für Auinger steht sein persönlicher Lebenstraum, Bürgermeister zu werden, auf dem Spiel. Preuner hat sich diesen schon erfüllt – zumindest für 15 Monate.



• Arbeitsweise. Preuner ist berechenbar, geht unbeirrt seinen Weg, setzt auf Zeit. So konnte er in der Stadt ein Bettelverbot umsetzen, er fand Partner für eine Begrenzung der Touristenbusse. Auinger hingegen braucht schnelle Erfolge, um sich zu profilieren. So schlug er vor der Wahl schnell eine neue Eishalle vor oder schoss sich mit der Zustimmung zur Neutorsperre politisch selbst ins Knie.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.03.2019)