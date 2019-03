Siebenjähriger in Wien am Schulweg von Auto erfasst

Ein Siebenjähriger ist Donnerstagfrüh am Weg in die Schule in Wien-Döbling von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Das Kind war mit seinem Opa unterwegs und wollte die Döblinger Hauptstraße überqueren, als es von dem Fahrzeug eines 46-Jährigen erfasst wurde. Der Bub erlitt Prellungen und Abschürfungen, berichtete die Polizei am Freitag.

Das Unglück ereignete sich unweit jener Stelle, bei der vor neun Jahren ein Achtjähriger getötet worden war. Der Bub überquerte damals einen Schutzweg, als er von einem Wagen erfasst und tödlich verletzt wurde. Ein Schülerlotse hatte vor dem Unfall noch versucht, den Fahrer des Autos aufzuhalten.

(APA)