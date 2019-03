Chia statt Cremeschnitte, Tofu statt Torte

Wien. Einst war es eines der geistigen Zentren des Landes bzw. der Monarchie, heute ist es ein Touristenmagnet – und eine Art Prototyp eines Kaffeehauses, wie es Wien-Besucher suchen: elegante Herren als Ober, opulente Torten und Strudel, gut ausgeleuchtet in einer Vitrine zentral im Raum, und gleich hinter der Eingangstür, da, wo sich Gäste um einen Tisch anstellen, sitzt ein Kaffeehausliterat. Als Pappmachéfigur.

Der, Peter Altenberg, hat seinen Kaffee angeblich einst schwarz getrunken. Die, die heute kommen und sich mit seiner Figur fotografieren, bekommen diesen nun in den diversesten Varianten, auf Wunsch mit laktosefreier Milche oder koffeinfrei. Dazu gibt es Veganes, Glutenfreies, Biospeisen. Und nun stellt das Traditionscafé auch sein Frühstücksangebot um, der Bioanteil wird erhöht, neben Bioschinken und -Eiern gibt es Humus, Tofuaufstrich, Chia-Pudding. Serviert wird das neue Angebot, von Ernährungsexpertin Sasha Walleczek entwickelt und genau auf Bedürfnisse etwa von Veganern abgestimmt, auf neuem Porzellan.

Ein Kaffeehaus – ein seht gut laufendes, wie die Betreiber sagen und man ihnen angesichts stets besetzter Tische glaubt – erneuert seine Karte? Wo, wenn nicht in Wien, ist das Anlass für eine große Pressekonferenz im Arkadenhof des Cafés? Aber schließlich steckt dahinter mehr. Seit das Central vor acht Jahren von der Verkehrsbüro-Gruppe übernommen wurde, habe es sich gut entwickelt, sagt Vorstandssprecher Martin Winkler. Mittlerweile werden mehr als 568.000 Personen im Jahr bewirtet, ein Plus von 62 Prozent. Der Anteil an Touristen ist auf rund 80 Prozent gewachsen, zu fast jeder Zeit stellen sich Gäste an, mittlerweile wurde ein eigener Mitarbeiter eingestellt, um den Andrang zu managen. „Das Central hat in den vergangenen zehn Jahren, was Touristenandrang betrifft, dem Sacher oder dem Demel den Rang abgelaufen“, sagt Berndt Querfeld, Innenstadt-Cafetier, und mit Café Landtmann, Museum oder Mozart ein Mitbewerber.

Das Central funktioniert also – warum etwas ändern? Winkler sagt, man müsse dann, wenn es gut läuft, etwas tun, um spannend zu bleiben. Er spricht von der Tradition als einer Wiener Institution, als Literatencafé – und vom Spannungsfeld, als gut laufendes Touristencafé für die Wiener Stammgäste attraktiv zu bleiben. Schließlich kommen gerade in der Früh viele Wiener, während Touristen in Hotels frühstücken, da will man den Wienern ein Angebot entsprechend dem Trend zur gesunden Ernährung, zu Bio, bieten. Langfristig sei auch eine Überarbeitung im Tagesangebot geplant.

Wiener Langsamkeit als Authentizität

Chia-Pudding, Humus auf Karottenbrot, Tofuaufstrich mit Gemüsesticks – müssen die Innenstadt-Kaffeehäuser ein Menü à la Naschmarkt oder Yppenplatz anbieten, damit die Wiener noch kommen, sie nicht zu reinen Touristenlokalen werden? Und was spricht überhaupt dagegen, so eines zu sein?

Ein schlechtes Geschäft ist das mit Touristen nämlich nicht, sagt Querfeld. Touristen kommen, arbeiten kulinarische To-do-Listen von Melange, Apfelstrudel, Sachertorte bis Schnitzel ab – und haben dann keine Zeit, lang ohne Konsumation herumzusitzen. „Man kann nicht sagen, ab welchem Touristenanteil ein Lokal für Ansässige unattraktiv wird. In vielen Lokalen sind zeitweise mehr Touristen als Wiener. Und wann ist man überhaupt Tourist, wann Reisender?“, sagt Querfeld. Für die Authentizität gehörten zum Wiener Kaffeehaus aber eine gewisse Ruhe, die Kaffeehaussitzer, die Zeitungsleser, der Ober, den man drei Mal ums Zahlendürfen bitten muss. Würden nur noch schnell, schnell Reisegruppen abgefertigt, stünde auf Tripadvisor vielleicht bald, das sei eine Touristenfalle. „Das wäre furchtbar, da muss man aufpassen“, meint Querfeld.

„Die Debatte, wie viel Tourismus verträglich ist, wann man sich in seiner Stadt noch wohlfühlt, erleben wir von Barcelona bis Venedig überall. In diesem Sinn ist es interessant, dass eine Institution wie das Central die Wiener wieder extra ansprechen will“, meint der Cafetier – der Veganes oder sonstiges Health-Food da aber für nicht zwingend im Angebot nötig befindet. Die rein vegan lebende Zielgruppe sei kleiner, als es oft scheint – „und es stellt sich die Frage, was in Wiener Cafés authentisch ist“. Aber freilich gibt es überall Innovation und Anleihen an Trends. Und am Ende sind die neuen Speisen im Central auch nur Teil der Karte – und stehen dort neben all den Strudeln, Torten oder Klassikern von Sacherwürstel bis (Kalbs-, nicht Tofu-)Schnitzel.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.03.2019)