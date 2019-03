Missbrauch im Langlauf: Bis zu 20 Fälle?

Linz. In der Causa um Missbrauchsvorwürfe gegen einen oberösterreichischen Trainer könnte es mehr Fälle geben als bisher bekannt: Wie die ehemalige Skirennläuferin Nicola Werdenigg in einer Pressekonferenz gestern, Donnerstag, in Linz erklärte, würden Insider zehn bis 20 betroffene Langläuferinnen vermuten. Diese Zahlen seien ihr von „involvierten Personen“ genannt worden. Sie selbst habe mit vier Betroffenen Kontakt, zwei Fälle kenne sie zusätzlich aus den Medien.

Seitens des Landes Oberösterreich, das eine Hotline eingerichtet hat, wird nicht preisgegeben, wie viele Personen sich gemeldet haben. Aus Gründen der Vertraulichkeit, wie es heißt. Für SPÖ-Sportsprecher Michael Lindner ist diese Anlaufstelle jedenfalls zu wenig. Er fordert die Einsetzung einer sportartenübergreifenden Expertenkommission, der auch Fachleute aus den Bereichen Justiz, Sport und Gewaltschutz angehören sollen. Lindner will in der Landtagssitzung am 11. April einen entsprechenden Antrag einbringen.

Die Missbrauchsfälle, die einem (in mehreren Sportarten tätigen) oberösterreichischen Trainer zugeordnet werden und Langläuferinnen betreffen, waren vor rund drei Wochen bekannt geworden. Der Mann wurde beurlaubt und laut seinem Arbeitgeber, dem Bundesheer, nach Wien versetzt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.03.2019)