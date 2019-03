Hohe Haftstrafen für Home-Invasion in Wels

Nach einem Überfall auf ein Paar mit Baby in dessen Wohnung in Wels, bei dem u.a. Krypto-Geld im Gegenwert eines sechsstelligen Euro-Betrags erbeutet wurde, sind die fünf Angeklagten in der Nacht zu teils hohen Haftstrafen verurteilt worden.

So wurde der mutmaßliche Rädelsführer, ein 21-jähriger Österreicher, zu 13 Jahren verurteilt, die anderen Angeklagten - zwei 26-jährige Tschetschenen und zwei weitere Österreicher - zu elf, zehn und vier Jahren sowie einer zu drei Jahren, davon zwei bedingt. Die Schuldsprüche erfolgten wegen Raubes, schwerer Erpressung und - in drei Fällen - wegen erpresserischer Entführung.

Alle fünf waren im Wesentlichen geständig, wollten aber nur von einer Schuldeneintreibungsaktion ausgegangen sein und nicht gewusst haben, dass auch eine Frau und ein Baby in der Wohnung sein würden. Die Staatsanwältin sah das anders: Den Beschuldigten sei das sehr wohl klar gewesen. Nicht näher beleuchtet wurde in der Verhandlung die Rolle des Vaters des angeklagten angeblichen Rädelsführers. Der Senior ist in Zusammenhang mit der Causa in U-Haft und wird in einem eigenen Verfahren verfolgt.

Kryptogeld in Höhe von 210.000 Euro

Am 19. Juni des Vorjahres hatten die Täter am späten Vormittag bei der Familie in Wels geläutet und sich als Paketzusteller ausgegeben. Der selbstständige Kryptowährungs-Trader wurde zunächst in einem Abstellraum mit Klebeband an einen Sessel gefesselt. Seine Lebensgefährtin wurde ebenfalls gefesselt und mit einem Klebeband auf dem Mund ins Schlafzimmer gesperrt. Dorthin brachten die Täter auch das Baby.

Eineinhalb Stunden lang hielten sich die Räuber in der Wohnung der Familie auf. Das Paar wurde immer wieder bedroht - unter anderem damit, dass man ihnen und der kleinen Tochter etwas antun werde - und nach Wertgegenständen sowie den Zugangscodes zu diversen Online-Börsen gefragt. Teilweise wurde den Forderungen und Drohungen mit einem Messer Nachdruck verliehen.

Erbeutet wurden Schmuck, Goldmünzen, Elektronikgeräte sowie teure Markenkleidung. Zudem transferierten die Täter laut Anklage noch in der Wohnung Kryptogeld im Wert von 210.000 Euro von den Konten des Traders weg. Dafür zwangen sie ihn, seine Codes zu verraten und hielten ihm sogar für eine Gesichtserkennung ein Smartphone vors Gesicht. Dann flüchteten sie und ließen das Paar gefesselt zurück - mit der Warnung, man werde anderen Familienmitgliedern etwas antun, wenn sie die Polizei einschalten würden.

(apa/red.)