Radioaktiver Abfall aus Wiener Hafen abtransportiert

Etwa 50 Fässer mit radioaktivem Abfall, die in Fässern im Wiener Hafen gelagert wurden, haben Mitte März für Aufregung gesorgt. Das Landeskriminalamt (LKA) Wien hatte Ermittlungen aufgenommen, nachdem die medizinischen Abfälle in einem Container entdeckt worden waren. Inzwischen haben die verantwortlichen Firmen die Bewilligungen für das Depot vorgelegt. Ob diese authentisch sind, wird noch überprüft, erläuterte Polizeisprecher Daniel Fürst am Freitag. Die Fässer wurden jedoch von den Unternehmen abtransportiert, bestätigte er einen Bericht der "Kronen Zeitung".

Ob die Lagerung und die Transporte der medizinischen Abfälle vorschriftsmäßig waren, wurde ebenfalls noch ermittelt. Hier sind laut Fürst die "Expertisen verschiedener Dienststellen" notwendig - darunter gefahrenkundiger Organe, des Landeskriminalamts und des Bereichs Gefahrengut-Transport der Landesverkehrsabteilung der Polizei. Die notwendigen Gutachten würden eingeholt und der Staatsanwaltschaft übermittelt. Diese werde entscheiden, ob ein Ermittlungsverfahren gegen den betroffenen Pharma-Vertrieb oder die Transportfirma wegen eines Umweltdeliktes eingeleitet wird.

Die etwa 50 in einem Container gelagerten Fässer waren vor zwei Wochen von LKA-Beamten untersucht worden. Es handelte sich laut Polizei um schwach strahlenden medizinischen Abfall, der nicht akut gefährlich für Mensch, Tier oder Umwelt war.

