Terrorverdächtiger Iraker vergaß Drohbrief in Kopiergeschäft

Jener 42-Jährige Iraker, der Anschläge mit Stahlseilen auf zwei ICE-Bahnstrecken in Deutschland verübt haben soll, plante laut einem Vorausbericht des deutschen Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" womöglich weitere Anschläge. Die Polizei habe in seiner Wohnung unter anderem ein Nachtsichtgerät und eine Drohne gefunden.

Auf die Spur kam die Polizei dem 42-Jährigen demnach, nachdem dieser ein Drohschreiben in einem Copyshop in Wien vergessen hatte. Der Fingerabdruck auf dem Papier führte laut "Spiegel" über einen Treffer im österreichischen Ausländerregister zu Qaeser A. Seine DNA stimmte mit DNA-Spuren überein, die Fahnder an den Tatorten in Deutschland gefunden hatten. An den für die Anschläge verwendeten Stahlseilen wurden auch DNA-Spuren der Ehefrau festgestellt. Das Innenministerium in Wien wollte aufgrund "laufender Ermittlungen" den "Spiegel"-Bericht nicht kommentieren.

Der 42-jährige Iraker und seine Ehefrau waren am Donnerstag in Wien-Sinmmering festgenommen worden. Der Mann soll im Oktober und Dezember 2018 in Deutschland terroristische Anschläge auf Bahnstrecken verübt haben. Über beide wurde Untersuchungshaft verhängt. Auch in Tschechien wurden zwei Iraker, ein 30-Jähriger und eine 27-Jährige, festgenommen und inzwischen in Auslieferungshaft genommen. Die sollen auch an den Anschlägen mitgewirkt haben und außerdem im Irak Gelder zur Unterstützung der Terrormiliz IS gesammelt haben, berichtet die tschechische Nachrichtenagentur CTK.

Groll gegen Deutschland gehandelt

In Österreich droht eine Anklage wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Eine Steuerung der Tat durch den IS halten Ermittler allerdings für unwahrscheinlich. Qaeser A. war vor seinen mutmaßlichen Attacken den Behörden nicht als Extremist bekannt.

Der 42-Jährige hat die Tat gestanden, einen terroristischen Hintergrund seiner Handlungen oder einen Tötungsvorsatz bestreitet er laut Gericht aber. In der Nähe des Tatorts wurden damals Schriftstücke in arabischer Sprache sowie eine IS-Flagge gefunden.

Der Mann soll aus Groll gegen Deutschland gehandelt haben. Die Attentate hätten eine politische Botschaft an die deutsche Regierung sein sollen, sagte der Iraker laut seinem Anwalt Wolfgang Blaschitz. Demnach gab er auch an, allein gehandelt zu haben.

(APA)