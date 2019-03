Gruppenpraxen: Was Wien von Oberösterreich lernen kann

Sie sollen für Patienten und Ärzte gleichermaßen attraktiv sein und vor allem das Problem des Hausärztemangels lösen: Primärversorgungszentren. Gruppenpraxen also, in denen mindestens drei praktische Ärzte ordinieren, sodass die Öffnungszeiten deutlich länger sind und es keine Urlaubssperren gibt – damit die in der Umgebung wohnenden Menschen wegen Beschwerden, die keine Notfälle sind, nicht mehr die überfüllten Spitalsambulanzen aufsuchen.



Wie schwierig es ist, dieses Projekt umzusetzen, sieht man unter anderem in Wien. Gleich die erste Einrichtung, die 2017 nach dreimaliger Ausschreibung in der Donaustadt in Betrieb genommen wurde – eine zweite ging zuvor aus einer bestehenden Gruppenpraxis hervor und ist kein klassisches Primärversorgungszentrum –, versinkt nach ausbleibenden Patienten (wegen des Standorts direkt neben dem Donauspital) sowie internen Streitereien im Chaos und hat bei den Verantwortlichen der Stadt und der Gebietskrankenkasse zur Ernüchterung geführt.



Seither wurden keine neuen Zentren gegründet. Auch in anderen Bundesländern gibt es Startschwierigkeiten, Ärzte für solche Zentren zu finden. Der Erfolg von umgesetzten Pilotprojekten blieb zudem teilweise hinter den Erwartungen zurück. Das von der Regierung vorgegebene Ziel, bis 2021 österreichweit auf 75 Einrichtungen zu kommen, scheint daher ausgeschlossen.



Dass aber Primärversorgungszentren sehr wohl erfolgreich sein können, stellt seit Jahren Oberösterreich unter Beweis.