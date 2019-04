Wo Männern der Zutritt verboten ist

Ob in Tiefgaragen, Fitnessstudios oder bei Festivals – um die Sicherheit von Frauen zu gewährleisten und vor allem Sicherheitsgefühl zu stärken, gibt es an zahlreichen Orten eigene Bereiche für sie. Und immer wieder werden neue diskutiert.



Der aktuellste Vorschlag stammt von der neuen, nicht amtsführenden Wiener Stadträtin Ulrike Nittmann (FPÖ), ab Einbruch der Dunkelheit den jeweils ersten Waggon in Straßenbahnen und U-Bahnen für Frauen zu reservieren. Denn viele Frauen würden sich „zu später Stunde nicht mehr auf die Straße wagen“, sagte Nittmann im „Presse“-Interview. Und entfachte erneut die Diskussion um Frauenzonen.