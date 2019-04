Salzburg: Trillerpfeifen gegen Übergriffe

Wien. Die Stadt Salzburg hat zwar kein Donauinselfest, dafür den Rupertikirtag, der jedes Jahr um den 24. September stattfindet.

150.000 Menschen tummeln sich dann in der Altstadt. Zu Übergriffen kommt es freilich auch dort. Grapschereien, „blöde Anmach-Geschichten, die unter Alkoholeinfluss ärger werden“, erzählt Alexandra Schmidt, Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg. Dort setzt man aber nicht auf einen Frauenbereich, sondern auf eine Meldestelle für Opfer von Belästigung, bei der man sich auch vorbeugend informieren kann, dort werden auch Trillerpfeifen ausgeteilt.

Sonst zählt Zusammenarbeit: „Riesige Volksfeste sind Orte der Unsicherheit, aber da müssen alle, von den Securitys über die Ordner und das Rote Kreuz, die Verantwortung übernehmen. Niemand darf Übergriffen ausgesetzt sein“, sagt Schmidt. Für den diesjährigen Kirtag wolle man das Sicherheitsangebot weiter bekannt machen und das Serviceangebot erweitern: mit Handy-Ladestationen, Liegestühlen, auch einer Intervention bei potenziellen Tätern, mit der Botschaft „Habt Spaß. Aber wenn kein Interesse da ist, dann heißt es Aus. Ihr wisst genau, was lustig ist und was nicht.“ Als Frauenbereich will man den Infostand und die Serviceangebote nicht titulieren. Wobei Schmidt es freilich gut findet, wenn bei Festen geschaut wird, dass Frauen eine Bühne bekommen. Aber: „Man sollte diese zwei Themen trennen, weil sonst die Gefahr besteht, Frauen auf einen Opferstatus zu reduzieren, und das will man nicht.“ (win)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2019)