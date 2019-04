Zu viel der Liebe: Salzburger Makartsteg muss erleichtert werden

Salzburg. Es ist nicht die erste Brücke, die aus statischen Gründen von einer romantischen Last befreit werden muss: Der Magistrat der Stadt Salzburg hat gestern einen Teil der Liebesschlösser, die auf dem Makartsteg vermeintlich dauerhaft angebracht worden waren, entfernt. Die Last drohte für das Geländer zu groß zu werden, lautete die Begründung.

Liebesschlösser werden gerne als Symbol für die ewige Liebe an Brücken angebracht. In vielen französischen und deutschen Städten sind sie, in Massen angehängt, aber vor allem wegen ihres Gewichts zunehmend zum Problem geworden. Auch der Rost, der sich an ihnen bildet, bereitet den Stadtverwaltungen Sorgen. Laut einem Bericht der "Salzburger Nachrichten" griff nun auch der Salzburger Magistrat zum Bolzenschneider, um den für Fußgänger und Fahrradfahrer gewidmeten Makartsteg zu erleichtern.

(Red.)