15-Jähriger stahl in Vorarlberg mehrere Autos

Ein angeblich bereits amtsbekannter 15-jähriger Asylwerber aus Syrien hat in Vorarlberg gleich mehrere Autos unbefugt in Betrieb genommen sowie Kfz-Kennzeichen abgenommen. In der Nacht auf Montag wurde er aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in Bregenz gefasst, teilte die Polizei mit. Er wurde wie sein 20-jähriger Begleiter, ein Afghane, festgenommen. Nach der Bestandsaufnahme wurden die jungen Männer vorerst in Freiheit entlassen.

Der 15-Jährige hatte zunächst Ende März in Lustenau mehrere Kennzeichen abmontiert und einen fremden BMW unbefugt in Betrieb genommen. Nachdem er nach einem Unfall mit dem Wagen nicht mehr weiterfahren konnte, ließ er ihn in Götzis (Bezirk Feldkirch) stehen. Tags darauf nahm er den Schlüssel eines Mercedes an sich, brachte gestohlene Kennzeichen an und fuhr mit dem Wagen davon. Am 1. April gegen ein Uhr früh wurden Passanten in Bregenz auf die unbeholfen bis aggressive Fahrweise des Burschen aufmerksam und alarmierten die Polizei.

Wenig später stieß eine Polizeistreife bei einer Tankstelle an der Rheinstraße auf den Pkw mit den beiden Asylwerbern. In Folge wurden vier Kennzeichentafeln, zwei Pkw und vier Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bezüglich eines weiteren gestohlenen Autos waren die Abklärungen am MIttwoch noch im Gang.