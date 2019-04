Buddhistische Stupa im Bezirk Tulln mit Hakenkreuzen beschmiert

Der in Bau befindliche buddhistische Stupa in Grafenwörth (Bezirk Tulln) ist in der Nacht auf Mittwoch mit mehreren Hakenkreuzen beschmiert worden. Auch der Schriftzug "Achtung hier wird gesprengt" wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich angebracht. Die Sachbeschädigungen wurden mit einem schwarzen Lackspray im oberen Bereich des Objektes verübt.

Die Ermittlungen laufen. Zweckdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des Täters bzw. der Täter führen, werden an die Polizeiinspektion Grafenwörth (Tel.: 059133-3283) erbeten.

(APA)