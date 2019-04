Ein Pkw-Lenker ist am Samstag auf der Ostautobahn A4 im Bezirk Neusiedl am See mit 134 km/h durch eine 60er-Zone gerast und geblitzt worden. Der Fahrer eines schwarzen SUV war somit mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Der Mann konnte angehalten werden. Er wurde angezeigt, teilte die Polizei mit.

(APA)