PKK-Fahne geschwenkt: Kurde vor Gericht

In Salzburg muss sich am Dienstag ein kurdischer Flüchtling vor Gericht verantworten, weil er bei einer Kundgebung im Jänner 2018 eine Fahne der kurdischen Arbeiterpartei (PKK) geschwenkt haben soll.

Grund der Anklage ist nicht das neue Symbole-Gesetz, dass PKK-Fahnen seit 1. März 2019 als extremistische Symbole verbietet. Der syrische Staatsbürger muss sich stattdessen wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und in einer kriminellen Organisation verantworten. Die Europäische Union stuft die PKK als terroristische Vereinigung ein.

Die Türkei hatte wenige Tage vor der Demonstration in Salzburg eine Offensive ("Operation Olivenzweig") auf die Stadt Afrin im kurdischen Autonomiegebiet im Norden Syriens gestartet. In zahlreichen Ländern kam es darauf zu Protestkundgebungen von Kurden, auch das Europäische Parlament verurteilte Ankara für den als völkerrechtswidrig eingeschätzten Militäreinsatz. Der Mann soll die Fahne aus Protest gegen die militärische Intervention der Türkei in Afrin protestiert haben.

Anwalt: „Anklage extrem überzogen"

Wie der Verteidiger des angeklagten Syrers, der Salzburger Rechtsanwalt Gerhard Mory, am Donnerstag erklärte, handle es sich bei seinem Mandaten aber um einen "reinen Sympathisanten", der nur die PKK-Fahne geschwenkt habe. Er halte die Anklage darum für "extrem überzogen, unsachlich und grundrechtlich unhaltbar". Bemerkenswert sei auch, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz erstmals wegen derartiger "Sympathiebekundungen" für die PKK Anzeige wegen Terrorismusbeteiligung erhoben habe, während früher derartige Handlungen von der Polizei toleriert worden seien.

Der Vorwurf der Beteiligung an einer kriminellen Organisation werde mit der Anklage "in unerträglicher Weise" ins Uferlose ausgedehnt und damit das Grundrecht auf politische Meinungsäußerung völlig ausgehöhlt, betonte der Anwalt. Zudem differenziere das Gesetz nicht zwischen Haupttäter oder Beitragstäter, dem Angeklagten würden damit ein bis zehn Jahre Haft drohen. Außerdem stellte sich Österreich mit der Anklage in eine Linie mit der Türkei.

Als Folge der Anklage sei gegen seinen Mandanten auch ein Verfahren zur Aberkennung der Asylberechtigung eingeleitet worden. "Es werden daher die schwersten rechtlichen Geschütze gegen einen Menschen aufgefahren, der nichts anderes getan hat, als aus Anlass einer Protestkundgebung ein Fahnensymbol herzuzeigen", kritisierte Mory.

(APA)