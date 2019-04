Bluttat in Innsbrucker Wohnung

In einer Wohnung in Innsbruck ist es Mittwochfrüh offenbar zu einem grausamen Gewaltverbrechen gekommen. Ein Mann wurde leblos am Boden aufgefunden, ihm wurde mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten sowie die rechte Hand abgetrennt, sagte LKA-Leiter Walter Pupp. Drei weitere in der Wohnung befindliche Personen wurden festgenommen. Der Hintergrund der Tat war vorerst unklar.

Die polizeilichen Einvernahmen der drei vorläufig Festgenommenen waren zu Mittag noch im Gange, so Pupp. Ermittler begannen zudem mit der Tatortarbeit in der Wohnung im Stadtteil Wilten. Die Obduktion der Leiche war für Mittwochnachmittag angesetzt.

Bei dem Opfer dürfte es sich um einen Pakistaner handeln, gesichert sei dies allerdings noch nicht, berichtete der LKA-Chefermittler. Auch die genauen Identitäten der Verdächtigen - ein Mann und zwei Frauen - waren vorerst nicht gesichert. Bei dem Mann, dem Wohnungsinhaber, dürfte es sich um einen Inder, bei einer der Frauen um eine Italienerin mit indischen Wurzeln handeln.

Sämtliche Beteiligten hatten nach erstem Ermittlungsstand offenbar in der Nacht viel Alkohol konsumiert, berichtete Pupp. Eine der beiden Frauen rief rund um den Tatzeitpunkt in den frühen Morgenstunden einen Bekannten in Dänemark an und erzählte ihm, dass "etwas passiert" sei. Dieser schlug daraufhin bei der Polizei Alarm.

